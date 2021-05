Mann im Auto getötet – Frau lebend gefunden

Die Polizei von Courville im nordfranzösischen Département Marne rückte am Donnerstag gegen 20 Uhr aus, nachdem sie wegen der Entführung einer 19-jährigen Frau alarmiert worden war. Als die Beamten am Tatort ankamen, entdeckten sie einen 20-jährigen Mann schwer verletzt in seinem Auto. Er starb Stunden später im Krankenhaus.

Von der angeblich entführten Frau fehlte jedoch jede Spur. Wie die Agentur AFP berichtet, sei die 19-Jährige am Freitag lebend aufgefunden worden. Sie werde derzeit von medizinischem Personal betreut, wie der Staatsanwalt von Reims, Matthieu Bourrette, mitteilte.

Die Justiz leitete inzwischen eine Untersuchung wegen Mordes und Entführung ein. Bei den Ermittlungen seien insgesamt 80 Agenten der Polizei sowie der Gendarmerie im Einsatz gestanden, «um die junge Frau zu finden und den oder die Täter festzunehmen», sagte der Staatsanwalt. Der Verdacht liegt nahe, dass es sich um einen Fall organisierter Kriminalität handelt.

(L'essentiel/Karin Leuthold)