Kennedy-​​Enkelin stirbt mit Sohn bei Kanu-​​Unfall

Maeve Kennedy Townsend McKean (40) und ihr achtjähriger Sohn sind am Donnerstag in Chesapeake Bay, Maryland, als vermisst gemeldet worden, nachdem das Duo mit einem Kanu losgefahren und offenbar verunglückt war.

Jetzt wurden Mutter und Sohn tot aufgefunden, wie US-Medien berichten. Da McKean die Enkelin des ermordeten Senators Robert F. Kennedy und die Großnichte des erschossenen US-Präsidenten John F. Kennedy war, gehen die Spekulationen los: Wurden Mutter und Sohn Opfer des Kennedy-Fluches?

Die mächtige Politikerfamilie hat auffällig viele Schicksalschläge zu ertragen. Am bekanntesten ist die Ermordung von John F. Kennedy, der 1963 in Dallas erschossen wurde. Sein Bruder, Senator und Justizminister Robert Kennedy, wird 1968 in Los Angeles ebenfalls Opfer eines Attentates.

Bereits davor, aber auch danach reihte sich in dieser Familie ein Drama an das andere:

• So kam 1944 bereits Joseph P. Kennedy junior, der Bruder von John F. und Robert, ums Leben, als sein Kampfjet in England explodiert.

• 1963 stirbt Patrick Bouvier Kennedy, der Sohn von John F. und First Lady Jackie, zwei Tage nach seiner Geburt.

• 1973 kommt Jackie Kennedys Stiefsohn, Alexander Onassis, bei einem Flugzeugabsturz ums Leben.

• David Kennedy, ein Sohn von Robert, stirbt 1984 an einer Überdosis Kokain. 1988 folgt Christina Onassis, die Stieftochter von Jackie Kennedy, nach jahrelangem Drogenmissbrauch.

• Michael Kennedy, ein weiterer Sohn von Robert, kommt 1998 bei einem Skiunfall um.

• Ein Jahr später, 1999, kommt der Sohn des ermordeten Präsidenten JFK, John F. Kennedy Jr., gemeinsam mit seiner Frau bei einem Flugzeugabsturz ums Leben

• Edward Kennedy, der vierte Bruder von JFK, stirbt 2009 an einem Gehirntumor.

• Letztes Jahr stirbt Saoirse Kennedy Hill, Enkelin des ehemaligen US-Senators Robert Kennedy, im August an einer Überdosis.

(L'essentiel/gux)