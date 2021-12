Hingerichteter führt mit Skizze zu weiterer Leiche

David Neal Cox wurde am 17. November im US-Bundesstaat Mississippi hingerichtet. Der wegen Ermordung seiner Frau und Vergewaltigung seiner damals zwölfjährigen Stieftochter zum Tode Verurteilte hatte seinen Anwälten zuvor eine Skizze überreicht, die zu einer weiteren Leiche führte.



Cox, 50, gestand die Ermordung seiner Schwägerin, Felicia Cox, im Jahr 2007 und gab auf einer Karte detailliert an, wo er ihre Leiche begraben hatte, dies teilte Bezirksstaatsanwalt John Weddle am Montag auf einer Pressekonferenz mit.

«Strebe danach, hingerichtet zu werden»

Cox bekannte sich 2012 auch schuldig, im Jahr 2010 seine Frau, Kim Kirk Cox, ermordet zu haben. Cox war reumütig. «Ich strebe danach, hingerichtet zu werden», schrieb er 2018. «Bitte gewähre mir diese Bitte.» Unter den Zeugen und Zeuginnen der Hinrichtung war auch seine Stieftochter. Sie war zwölf Jahre alt, als er sie vor ihrer verwundeten Mutter drei Mal vergewaltigte. Er hatte sie und ihren Bruder in der Nacht vom 14. auf den 15. Mai 2010 in Sherman als Geiseln genommen. Cox hatte eine Vorgeschichte von Gewalt, sagte seine Stieftochter, Lindsey Kirk, der Associated Press. Sie sah, wie Cox Methamphetamine konsumierte und sagte, er habe sie «ein paar Jahre lang» sexuell missbraucht.

Die Polizei vermutete lange, dass Cox auch für das Verschwinden der Frau seines Bruders, Felicia Cox, im Jahr 2007 verantwortlich war, schreibt die «Washington Post». Ende Oktober gab Cox gegenüber seinen Anwälten seine Schuld zu und teilte dem Bezirksstaatsanwalt mit, wo sich die Leiche seiner Schwägerin angeblich befindet. Felicia Cox’ Tochter war anwesend bei der Bergung ihrer Überreste. «Wir sind dankbar, dass die Familie jetzt mit dem Begräbnis von Felicia Cox beginnen kann», sagte Bezirksstaatsanwalt Weddle vor den Medien.