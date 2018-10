Rätselraten über Lichterscheinung am Himmel

Artikel per Mail weiterempfehlen

In San Diego war Sonntagnacht einiges los. Oder eher über San Diego. Einige beobachteten dort am Nachthimmel ein merkwürdiges Lichtschauspiel. War es ein Unbekanntes Flugobjekt, kurz Ufo, das der kalifornischen Stadt an der Pazifikküste einen Besuch abstattete? Oder startete eine Rakete der Nasa um kurz nach 19 Uhr?

Thank you, @elonmusk and @SpaceX, for this magical night sky here in LA. pic.twitter.com/yfL0HG3WtC— Mike Zwahlen (@mikezwahlen) 8. Oktober 2018

Doch noch müssen wir auf die Besucher aus fernen Galaxien warten: Es war kein Ufo. Des Rätsels Lösung ist ganz einfach. Das Raumfahrtunternehmen SpaceX startete seine Falcon-9-Rakete von der Vandenberg Air Force Base aus.

Die Rakete brachte diesmal einen argentinischen Satelliten ins All, bevor sie wieder in die Atmosphäre eintrat und auf der Air Force Base landete.

Falcon 9 on Landing Zone 4 after delivering SAOCOM 1A to low Earth orbit, marking the 30th successful landing of a rocket booster. pic.twitter.com/8cgAaWlBEl— SpaceX (@SpaceX) 8. Oktober 2018

(L'essentiel/dmo)