Polizei findet Leichen von zwei Kindern und Mann

Bei einer mutmaßlichen Familientragödie in Schleswig-Holstein sind drei Menschen gestorben. Die Polizei wurde am Sonntagabend zu einem Wohnhaus in Glinde gerufen, nachdem Schüsse gefallen waren, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Lübeck am Montag mitteilten. Die Beamten und Beamtinnen fanden in dem Haus zwei tote Kinder im Alter von elf und 13 Jahren und einen regungslosen Mann, der trotz Reanimation noch vor Ort starb. Eine 38 Jahre alte Frau wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Die Ermittler gehen von einem «innerfamiliären» Geschehen aus. Bei den Toten und Verletzten handelt es sich um eine Familie, die bereits seit längerer Zeit in dem Haus lebte. Sowohl bei den zwei Kindern als auch bei dem 44-jährigen Mann und der Frau wurden Schussverletzungen festgestellt. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes. Die Hintergründe waren zunächst unklar.



Glinde ist eine Kleinstadt südöstlich der Millionenmetropole Hamburg und zählt rund 18.000 Einwohnerinnen und Einwohner.

Erinnerungen an Tragödie von Königs Wusterhausen

Die Tragödie erinnert an das Tötungsdelikt in Königs Wusterhausen nahe Berlin. Anfang Dezember entdeckten dort Polizistinnen und Polizisten in einem Einfamilienhaus fünf Tote. Das jüngste Opfer war ein vierjähriges Kind. Offenbar war aufgeflogen, dass der Mann seiner Frau einen gefälschten Corona-Impfausweis besorgt hatte.



Beim Täter handelte es sich um Devin R., einen Berufsschullehrer. Sorgen machte er sich demnach um den Arbeitgeber seiner Ehefrau, der Technischen Hochschule Wildau. Dort hatte man den Zertifikatsschwindel nämlich entdeckt. Offenbar befürchtete der Mann, dass er verhaftet werde und ins Gefängnis müsse. Auch der mögliche Verlust der drei Töchter im Alter von vier, acht und zehn Jahren soll eine Rolle gespielt haben. Im Abschiedsbrief, der der Polizei vorliegt, schrieb er, dass die Hochschule Verstößen streng nachgehen würde.

