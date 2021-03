Neunstöckiges Haus in Kairo eingestürzt

Beim Einsturz eines Wohngebäudes in der ägyptischen Hauptstadt Kairo sind mindestens acht Menschen ums Leben gekommen und 29 weitere verletzt worden. Das neunstöckige Gebäude im Osten von Kairo stürzte in der Nacht zum Samstag in sich zusammen, wie die staatliche Nachrichtenseite «Al-Ahram» berichtete. Die Zeitung «Al-Masri al-Jum» veröffentlichte ein Video von Rettungskräften, die nachts unter Trümmern nach Opfern suchen.

Rettungskräfte suchen nach Überlebenden und weiteren Opfern. (AFP)

Die Ursache für das Unglück blieb zunächst unklar. Einstürze von Wohngebäuden sind in Ägypten nicht ungewöhnlich. Ein Grund sind die vielen Bauten ohne Genehmigungen, mangelhafte Instandhaltung älterer Gebäude und die schlechte Durchsetzung von Vorschriften zur Gebäudesicherheit. Ein technischer Ausschuss soll nun in Kairo klären, wie es zu der jüngsten Katastrophe kam.

(L'essentiel/DPA/dmo)