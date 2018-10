Der ungelöste Mordfall im Geister-​​Internat

Die Preston School of Industry in Ione, Kalifornien, ist auch als Preston Castle bekannt. Wer das majestätische Gebäude sieht, versteht auch schnell, warum. Vor seiner Schließung war es die älteste und bekannteste Erziehungsanstalt der Vereinigten Staaten.

Erziehungsheim für Jungen

Die Preston School eröffnete im Juni 1894. Die ersten sieben Schüler wurden aufgenommen – sie kamen damals direkt aus dem San Quentin State Prison, einem der brutalsten Gefängnisse der USA.

Die Situation sollte in der Preston School of Industry für die Heranwachsenden leider nicht besser werden: Grausame Bestrafungsmethoden und sexueller Missbrauch sollen in Preston an der Tagesordnung gewesen sein. In den 50er-Jahren gab es einen traurigen Höhepunkt: einen Mord im Internat.

Wo starb Anna Corbin?

Der Tod von Chef-Haushälterin Anna Corbin ist bis heute ungeklärt. Es gibt mehrere widersprüchliche Zeugenaussagen darüber, wie und wo die 52-Jährige ermordet wurde. Klar ist nur, wann sie gefunden wurde: Am Donnerstag, den 23. Februar 1950. Unklar ist dagegen, wo. Einige Dokumente beschreiben, dass Anna Corbin in der Küche gefunden wurde, während andere den Keller erwähnen.

Laut einem Artikel der Zeitung «Amador Ledger» wurde die Leiche von Anna Corbin in einem Lagerraum gefunden, eingewickelt in einen Teppich. Sie wurde bis zur Unkenntlichkeit geschlagen und mit einem Seil erwürgt.

Wer tötete Anna Corbin?

Aber: Wer war es? Die Polizei verdächtigte jeden: Alle 675 Schüler, jeden Betreuer, alle anderen Angestellten. Nach langwierigen Befragungen blieb ein Verdächtiger übrig: Eugene Monroe. Der junge Mann war zuvor bereits eines Mordes verdächtigt worden, wurde aber aus Mangel an Beweisen lediglich nach Preston versetzt und nicht ins Gefängnis gebracht.

Monroe, damals 19 Jahre alt, hatte sich gleich mehrfach verdächtig gemacht: Als einer von nur vier Schülern der Schule hatte er beim Lügendetektor-Test versagt und war bei der Zeugenbefragung durch Jähzorn aufgefallen. Aussagen eines anderen jungen Mannes, William J. Mercer, belasteten Eugene zusätzlich.

Laut Mercer hatte Anna Corbin ihn und Eugene dabei erwischt, wie sie in einem Versteck ihre Homosexualität auslebten. Eugene wollte Corbin überreden, den Zwischenfall für sich zu behalten. Mercer rannte allerdings davon und war demzufolge nicht Zeuge. Eugene Monroe wurde wegen des Mordes an Anna Corbin angeklagt. Bei den ersten beiden Verhandlungen wurde sich die Jury nicht einig – beim dritten Mal wurde Monroe freigesprochen.

Gerüchte über weitere Todesfälle

Der Tod von Anna Corbin war nicht das einzige Mysterium in der Einrichtung für Schwererziehbare. Während der Jahre gab es einige mehr oder weniger unerklärliche Todesfälle, die meisten wohl durch Tuberkulose oder andere Krankheiten ausgelöst.

Im Laufe der Zeit gab es die wildesten Geschichten über die Todesfälle. So sollen zwei der Schüler, Sam Goins und Herman Huber, von zwei Betreuern getötet worden sein, weil sie die Betreuer dabei erwischt hatten, wie sie sich an den jüngsten Jungen in der Einrichtung vergingen.

Es gibt auch eine Geschichte über eine sehr schöne Köchin, die die jungen Männer verführt haben soll. Sobald sie ihr zu langweilig wurden, bezichtigte sie ihre ehemaligen Liebhaber der Vergewaltigung und sorgte so dafür, dass sie wieder in andere Einrichtungen verlegt wurden.

«Haunted House» für Halloween

Die übrigen Todesfälle lassen sich heute nicht mehr verifizieren, für die Geistergeschichten braucht es aber auch keine Beweise. Zehn Jahre nach dem Mord an Anna Corbin schloss die Schule, die jungen Männer wurden in eine neue Institution in der Nähe verlegt.

Bis 2001 zerfiel das Preston Castle nach und nach, zog davor aber viele Geisterjäger an. Der meistgesehene Geist ist, wie könnte es anders sein, der von Anna Corbin. Aber auch diverse Schüler sollen das Gebäude nie verlassen haben.

1999 wurde der Name geändert, das Internat heißt nun Preston Youth Correctional Facility. Die Gebäude sind denkmalgeschützt. Heute gibt es geführte Touren (nachts!) durch die verlassenen Hallen von Preston – und jeweils im Oktober verwandelt sich das Internat in ein «Haunted House», eine beliebte Halloween-Attraktion mit Geister- und Zombieschauspielern.

(L'essentiel/mst)