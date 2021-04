Floyd starb laut Experte an Herzproblemen

Ein medizinischer Sachverständiger hat den Tod George Floyds bei dem Polizeieinsatz im Mai 2020 auf plötzliche Rhythmusstörungen wegen einer Herzerkrankung zurückgeführt. Zum Tod Floyds bei einem Polizeieinsatz hätten auch Fentanyl und Metamphetamine in Floyds Kreislaufsystem beigetragen, sagte der emeritierte forensische Pathologe David Fowler am Mittwoch im Prozess gegen den ehemaligen Polizisten Derek Chauvin. Möglicherweise hätten auch Autoabgase eine Rolle gespielt.

Der 45-jährige Weiße Chauvin ist wegen eines Tötungsdelikts im Zusammenhang mit dem Tod des Schwarzen Floyd am 25. Mai 2020 angeklagt, weil er diesem knapp neuneinhalb Minuten lang sein Knie gegen den Hals gedrückt hatte. Videoaufnahmen, auf denen der von Chauvin und weiteren Beamten gefesselte Floyd sagt, dass er nicht atmen könne, und auf denen er schließlich regungslos wird, hatten in den USA und weltweit Proteste ausgelöst. Im Prozess hatten von der Anklage aufgerufene Experten erklärt, Floyd sei wegen der Art, wie ihn Polizisten festgehalten hätten, an Sauerstoffmangel gestorben.

Kreuzverhör mit Experten

Fowler dagegen sagte, Chauvin habe Floyds Atemwege mit seinem Knie nicht blockiert, schließlich habe Floyd ja noch gesprochen. Es gebe zu viele einander widerstreitende Faktoren beim Tod Floyds. Einige sprächen für ein Tötungsdelikt, andere für einen Unfall. Er halte die Todesursache eher für ungeklärt. Floyd habe unter anderem verengte Arterien, ein vergrößertes Herz, hohen Blutdruck und andere Gesundheitsprobleme gehabt. Diese hätten zusammen eine tödliche Herzrhythmusstörung bewirken können.

Im Kreuzverhör räumte Fowler ein, dass auch Menschen ohne Sauerstoff letztlich an Herzrhythmusstörung sterben. Auch habe er bei seinen Ausführungen das Gewicht der Ausrüstung Chauvins nicht berücksichtigt. Zudem hätten ihm keine Daten zu Autoabgasen in Floyds Blut vorgelegen. «Sie haben keine Daten oder Testergebnisse gesehen, die zeigen, dass Herr Floyd eine einzige Schädigung durch Kohlenmonoxid hatte. Ist das wahr?», fragte Staatsanwalt Jerry Blackwell. «Das stimmt», antwortete Fowler. Er wisse auch nicht, wie viel Kohlenmonoxid der Hybridantrieb des Polizeifahrzeugs ausgestoßen habe, neben dem Floyd lag.

Freispruch abgelehnt

Richter Peter Cahill hatte zuvor eine Forderung der Verteidigung nach einem Freispruch Chauvins abgelehnt. Cahill setzte die Verhandlung fort, nachdem Verteidiger Eric Nelson argumentiert hatte, der Staatsanwaltschaft sei es nicht gelungen, zu beweisen, dass Chauvin Floyd getötet habe. Forderungen nach einem Freispruch mitten in einem laufenden Prozess sind üblich, werden allerdings meist abgelehnt.

Nelson erklärte, die Experten, die als Zeugen geladen gewesen seien, hätte widersprüchliche Einschätzungen abgegeben, was die Todesursache des 46-jährigen Floyd angehe.

(L'essentiel/DPA/chk)