Schweizer Grundwasser ist stark verunreinigt

Das Grundwasser in zwölf der 26 Kantone in der Schweiz soll verunreinigt sein. Wie das Bundesamt für Umwelt (Bafu) in der Schweiz mitteilte überschreiten die Konzentrationen mehrerer Chlorothalonil-Abbauprodukte im Grundwasser des Mittellandes den Grenzwert von 0,1 Mikrogramm pro Liter großflächig und führen somit zu einer erheblichen Verunreinigung.

In der Schweizer Landwirtschaft wurde der Pflanzenschutzmittel-Wirkstoff Chlorothalonil seit den 1970er Jahren eingesetzt. Der Bund hat den Wirkstoff als «wahrscheinlich krebserregend» eingestuft und die Anwendung seit Anfang 2020 verboten.

Im Dezember 2019 hatte das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) alle Abbauprodukte (Metaboliten) von Chlorothalonil als Trinkwasser-relevant eingestuft. Für diese Stoffe gilt somit ein Höchstwert von 0,1 Mikrogramm pro Liter für Trinkwasser. Dieser Grenzwert ist demnach auch für das Grundwasser gültig.

Große Bedeutung für das Trinkwasser

Nun hat das Bafu eine erste landesweite Einschätzung der Belastung im Grundwasser vorgenommen. Dem Zustand des Grundwassers komme hinsichtlich dieser Stoffe eine große Bedeutung zu, heißt es. Denn 80 Prozent des Trinkwassers in der Schweiz würden aus Grundwasser gewonnen, und diese Stoffe könnten bei der Aufbereitung nur mit sehr großem Aufwand wieder entfernt werden.

Da sich Grundwasser relativ langsam erneuere und die Metaboliten von Chlorothalonil ausgesprochen langlebig seien, sei davon auszugehen, dass diese Verunreinigungen die Grundwasserqualität noch während Jahren in größerem Ausmaß beeinträchtigen werden.

Fast die Hälfte der Kantone betroffen

Untersuchungen von 2017 und 2018 erlauben eine erste landesweite Einschätzung der Belastung des Grundwassers. Diesen Ergebnissen zufolge verunreinigen mehrere Chlorothalonil-Metaboliten das Grundwasser in vielen landwirtschaftlich genutzten Gebieten großflächig.

Werte von über 0,1 Mikrogramm pro Liter finden sich in den Kantonen Aargau, Bern, Freiburg, Genf, Luzern, Schaffhausen, Solothurn, Thurgau, Tessin, Waadt, Zug und Zürich. Kantonale Fachstellen und Wasserversorger führen zurzeit umfangreiche eigene Analysen an potenziell betroffenen Wasserfassungen durch.

