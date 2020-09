Drogenkönig-​​Neffe findet 20 Millionen Dollar in Hauswand

27 Jahre nach dem Tod des Drogenhändlers und Mafiabosses Pablo Escobar taucht noch immer Geld aus seiner sagenumwobenen und skandalumwitterten Hinterlassenschaft auf. Einer seiner Neffen fand 20 Millionen Dollar. Sie waren in einer Hauswand versteckt – in nichts anderes als eine Plastiktüte gewickelt.

Halb vergammelt seien sie zudem gewesen, erklärte Nicolas Escobar, der Neffe des berühmten Mafioso und Schwerkriminellen, dem kolumbianischen Regionalsender Red+Noticias: «Es ist nicht das erste Mal, dass ich Geld an ungewöhnlichen Orten gefunden habe, an denen mein Onkel es vor den Behörden versteckt hatte.»

Verwesungsgeruch aus der Wand

Nicolas Escobar wohnt seit fünf Jahren in einem Apartment seines berühmten Onkels. Er behauptet, er habe in einer Vision erfahren, dass sich in der Wand die 20 Millionen Dollar befinden sollen: «Jedes Mal, wenn ich im Esszimmer saß und zum Parkplatz schaute, sah ich einen Mann, der vor der Wand entlangging und verschwand.»

Dazu sei gekommen, dass es fürchterlich gestunken habe, wenn man an der Wand vorbeigegangen sei. «Der Gestank war 100 Mal schlimmer als etwas, das gestorben war», so Nicolas Escobar. Der Grund: Die 20 Millionen Dollar hatten bereits zu schimmeln begonnen.

Berüchtigter Drogenboss

Pablo Escobar gilt bis heute als größter Drogenboss, den die südamerikanische Mafia je hervorgebracht hat. Als Boss des berüchtigten Medellin-Kartells schmuggelte er zu Spitzenzeiten 15 Tonnen Kokain – täglich!

Der Wochenumsatz belief sich in den 1980er-Jahren auf 360 Millionen Euro, was Escobar zum siebtreichsten Menschen der Welt machte. Er wurde im Dezember 1993 bei einer Schießerei mit der Polizei getötet. Ein beträchtlicher Teil seines Vermögens wurde nie sichergestellt.

