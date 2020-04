Erste Babys werden nach der Corona-​​Krise benannt

Diese News war absehbar: Irgendwann würden die Diskussionen um die während der Krise gezeugten Corona-Babys verebben – um den Eltern, die ihre Kinder nach dem Virus benennen, das Feld zu räumen.

So hat ein Paar aus Indien ihr Neugeborenes Sanitiser (auf Deutsch Desinfektionsmittel) getauft. Der Vater, Omveer Singh, sagte dazu gegenüber der indischen Newspage Deccan Herald: «Mit Desinfektionsmittel kann man sich am besten gegen das Virus schützen. Sein Name wird uns immer an die Corona-Zeiten erinnern.»

Der herzige Lockdown

Zuvor wurde jedoch noch Lockdown geboren, ebenfalls in Indien, der Vater verriet der Newsseite NDTV, wie man auf den Namen gekommen sei: Der Lockdown sei ein inspirierendes Unterfangen, weil er die Ausbreitung des Virus verhindere.

Am 26. März sind in der der indischen Stadt Raipur außerdem die Zwillinge Corona und Covid geboren worden. Die hochschwangere Preeti Verma und ihr Mann Vinay kämpften sich offenbar auf einem kleinen Motorrad durch diverse Corona-Checkpoints zum Spital. Ihre Zwillinge kamen kurze Zeit später per Kaiserschnitt zur Welt – und weil das Personal in den darauffolgenden Stunden die beiden liebevoll Corona und Covid nannte, beschlossen die Eltern, die Spitznamen zu übernehmen.

Und schließlich gab es noch eine Doppel-Hommage: Eine Mutter in den Philippinen hat ihrem Baby offenbar den Doppelnamen Covid Bryant gegeben: Als Erinnerung an die Corona-Krise und den bei einem Helikopterabsturz verstorbenen Basketballstar Kobe Bryant.

Geduld und Hoffnung

Wie sich die Kinder mit den Krisennamen später schlagen werden, ist abzuwarten. Auf der deutschen Seite Baby-Vornamen.de beklagt sich eine Userin namens Corona jedenfalls über die Wahl ihrer Eltern: «Ich war eines der (bis vor kurzem) noch glücklichen Kindern mit dem Mädchennamen Corona... Jetzt werde ich gemobbt. Danke Mama und Papa für so einen Müll.»

Auf der englischen Eltern-Seite Mumsnet diskutiert man im Forum derweil über Namen, die sich etwas weniger explizit um die momentan schwierigen Zeiten drehen: Patience (Geduld) sei doch hübsch, heißt es da, Hope (Hoffnung) und Faith (Glauben) ebenso.

