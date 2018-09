Nashorn-​​Baby Arthur findet ein neues Zuhause

Artikel per Mail weiterempfehlen

Wilderer haben in Mpumalanga, Südafrika eine Nashorn-Mutter brutal getötet, um ihr Horn zu stehlen. Auch das kleine Kalb, das neben der toten Mutter lag, wurde dabei verletzt.

Mitarbeiter des Care for Wild Rhino Sanctuary fanden das Jungtier, das stundenlang neben seinem toten Mami ausgeharrt hatte. «Es versuchte instinktiv, in der Nähe seiner Mutter zu bleiben, um sie zu beschützen», sagen sie. Mehr dazu in der Diashow oben.

(L'essentiel/gss)