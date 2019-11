«Klimakrise und Migration sind eng verbunden»

Artikel per Mail weiterempfehlen

Gegen die deutsche Kapitänin Carola Rackete läuft derzeit in Italien ein Verfahren – wegen Widerstands gegen die Polizei und wegen Beihilfe zur illegalen Einwanderung. Die 31-Jährige hatte letzten Juni trotz Verbot die «Sea-Watch 3» in den Hafen von Lampedusa gesteuert. An Bord befanden sich 53 aus dem Mittelmeer gerettete Flüchtlinge, darunter schwangere Frauen und kleine Kinder.

Aus vielen Teilen Europas erreichte die Kapitänin daraufhin eine Welle der Solidarität. Es gab aber auch zahlreiche Hasskommentare und sogar Morddrohungen: An eine Wand der Uni Genf war «Kill Carola Rackete» gesprayt worden.

Am Montagabend trat die Kapitänin in einer Sendung des Schweizer Fernsehsenders SRF auf. Rechtsextremismus sei ein ernst zu nehmendes Problem, so Rackete. Angst, dass ihr etwas passiere, habe sie zwar nicht, aber es sei auch klar, dass «auf Worte Taten folgen».

Europa ist verantwortlich

Für Rackete sind Klima- und Flüchtlingskrise keine unterschiedlichen Themen. Denn dass Menschen aus ihrer Heimat fliehen, hängt unmittelbar mit der Klimakrise und der zunehmenden globalen Ungerechtigkeit zusammen. «Beispielsweise im Tschad ist es jetzt schon 1,5 Grad heißer als es vor der Industrialisierung war. Die Trinkwasserreserven gehen zur Neige, die Leute verlieren die Möglichkeit, Landwirtschaft zu betreiben», hatte Rackete bereits in einem Interview mit SRF am Tag zuvor gesagt. Als reiche Industrienation sei man dafür verantwortlich.

In der Sendung betonte sie einmal mehr, wie wichtig es sei, in Sachen Klimawandel jetzt zu handeln. «Wir zerstören das Erdklima, wir müssen generell umdenken», sagte die studierte Naturschutzökologin und Polarforscherin. «Wir dürfen nicht mehr verbrauchen, als was es auf den Planeten gibt. Da kommen wir auch mit nationalen Gesetzgebungen nicht weiter.»

Die Forderungen an die Gesellschaft

Rackete fordert die Menschen auf, als Zivilgesellschaft aktiv zu werden. «Ich finde es wichtig, das persönliche Gespräch mit den Flüchtlingen zu suchen, dann verstehen wir auch, warum die Leute gezwungen sind, ihre Heimat zu verlassen», sagte sie gegenüber SRF.

Zudem müsse es wieder eine europäische Seenot-Rettungsmission geben, denn es sei «das Mindeste, dass wir die Leute, die vor dem Bürgerkrieg fliehen, retten». Den Schleppern sei es völlig egal, ob die Flüchtlinge ankommen oder ertrinken.

Rackete stellt in Zürich ihr neues Buch vor

Carola Rackete stellt dieser Tage ihr neues Buch «Handeln statt Hoffen. Aufruf an die letzte Generation» in Zürich vor.

(L'essentiel/kle)