Hund springt bei Verfolgungsjagd aus Auto

Im US-Bundesstaat Kalifornien hat sich eine Frau eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert: Sie war mit einem gestohlenen Wohnmobil auf der Flucht, wie die New York Post berichtet.

Dabei rammte sie mehrere Fahrzeuge und eine Palme auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums. Der Baum riss die Beifahrertür ab und zerstörte die Frontpartie des Wagens.

Eine halbe Stunde jagten die Beamten die Frau am Dienstagabend durch die Straßen von Santa Clarita, nordöstlich von Los Angeles. Die Diebin hatte sich zuvor einer Verkehrskontrolle entzogen. Mit rund 100 Stundenkilometern fuhr sie von Santa Clarita ins San Fernando Valley. Ein Hund, der während der Fahrt auf ihrem Schoß saß, sprang dem Bericht zufolge aus der zerstörten Windschutzscheibe. Die Fahrerin hielt daraufhin an, versicherte sich, dass es dem Tier gut geht und setzte ihre Flucht fort.

Frau versuchte zu Fuß zu fliehen

Der Wagen kam zum Stehen, nachdem die Flüchtige ein weiteres Auto rammte und in einem Wohnviertel in Tarzana in Bäume raste. Sie versuchte fußläufig mit einem zweiten Hund zu fliehen, wurde aber von den Beamten gestoppt.

Die Frau und ein verletztes Unfallopfer kamen ins Krankenhaus. Zu ihrem Zustand konnten bislang keine Angaben gemacht werden. Der Hund wurde in Gewahrsam genommen.

(L'essentiel)