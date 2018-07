Mini-​​Tsunami schwappt über Mallorcas Strandbars

Artikel per Mail weiterempfehlen

Normalerweise kennt man Tsunamis nur aus Südostasien und dem Pazifikraum, doch auch in Europa kann das Wetterphänomen zuschlagen – wenn auch nur selten. Strände und Küstengebiete auf Mallorca und Menorca wurden nun von Wellen getroffen, die knappe zwei Meter hoch waren.

Verletzte wurden keine gemeldet, allerdings wurden zahlreiche Lokale und Restaurants in Wassernähe überflutet. Auch Boote in Häfen wurden beschädigt. Das Tau eines historischen Schiffes der mallorquinischen Regionalverwaltung riss und das Schiff trieb ins Meer – Seeleute konnten es aber stoppen und wieder in Sicherheit bringen.

Die Urlauber an den Stränden blieben verschont, da die Wellen frühmorgens aufschlugen, als noch keine Touristen am Strand waren. Tsunamis werden zu etwa 90 Prozent durch starke Erdbeben unter dem Ozeanboden angeregt, können aber auch durch rasche Änderungen im Luftdruck – meist ausgelöst durch andere Wetterphänomene wie etwa Gewitter – entstehen.

(L'essentiel)