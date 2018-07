Welpe Todd schützt Frauchen vor Giftschlange

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der Golden-Retriever-Welpe Todd hat ganz schön was abbekommen. Am Freitagmorgen ging Paula Godwinn mit ihrem Hund in Anthem, Arizona, spazieren. Als sie arglos eine Straße entlang ging, wäre sie «fast auf eine verdammte Klapperschlange getreten», schreibt Godwin. «Aber mein heldenhafter Welpe Todd hat mich gerettet. Er sprang direkt vor mein Bein, wo ich sicherlich gebissen worden wäre.»

Jetzt muss der tapfere Todd die Folgen des Schlangenbisses ausbaden. Die Schlange hat ihn direkt an der rechten Seite der Schnauze erwischt, und die ist dermaßen geschwollen, dass sein ganzes Gesicht aus der Form geraten ist. Godwins Kommentar: «So sieht ein echter Held aus.»

Doch inzwischen befindet sich das Hundebaby schon wieder auf dem Weg der Besserung. Gestern schickte Godwin via Facebook ein Update und freute sich, «wie schnell alles verheilt». Inzwischen haben mehrere Tausend Menschen auf den Beitrag in dem sozialen Netzwerk reagiert und ihre Anteilnahme zum Ausdruck gebracht.

(dix/L’essentiel)