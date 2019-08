Ein kleiner Kniff und die Möwen bleiben dir fern

Angst ums Essen? Dieses Gefühl stellt sich in Küstennähe des Öfteren ein. Schuld daran sind Möwen. Nur zu gern stürzen sich die Vögel mit den gelben Augen auf alles Essbare: auf Glace, Pommes frites oder Fischbrötchen, eben auf alles, was der Mensch nicht gut genug bewacht.

Das ist nicht nur nervig, sondern kann auch krank machen, wie Forscher der Murdoch University im australischen Perth kürzlich zeigten. Demnach kann nicht ausgeschlossen werden, dass Möwen multiresistente Keime auf den Menschen übertragen und diesen krank machen.

Doch möglicherweise kommen die Tiere den Menschen in Zukunft gar nicht mehr nahe, wie eine im Fachjournal «Biology Letters» veröffentlichte Studie vermuten lässt.

Mit Chips auf die Probe gestellt

Darin berichten Wissenschaftler um Neeltje Boogert von der University of Exeter, mit welchem kleinen Kniff sich die angriffslustigen und dauerhungrigen Vögel ganz einfach auf Abstand halten lassen – zumindest so lange, bis das Essen gerettet ist. Den Forschern zufolge reicht es bereits, Blickkontakt mit sich nähernden Möwen zu halten.

Für die Studie hatten Boogert und ihre Kollegen Chipstüten auf einer englischen Küstenpromenade ausgelegt und die Reaktion der Vögel auf ihr Verhalten beobachtet.

Vorwitzige Möwen versauen den Ruf aller

Ergebnis: Wenn die Möwen beobachtet wurden, brauchten sie im Schnitt 21 Sekunden länger, bis sie sich dem potenziellen Futter näherten. «Einige berührten die Tüte dann überhaupt nicht», so Boogerts Mitstreiterin Madeleine Goumas vom Penryn Campus in Cornwall. «Möwen gelten oft als aggressiv und gewillt, Futter von Menschen zu nehmen. Es war also spannend zu sehen, dass die meisten nicht einmal in die Nähe unseres Versuchs kommen wollten.»

Warum also haben Möwen einen so schlechten Ruf? Auch darauf hat die Forscherin eine Antwort. Sie vermuten, dass die Tiere – wie Menschen auch – unterschiedliche Charaktere haben und «dass einige besonders vorwitzige Möwen den Ruf aller ruinieren.»

(L'essentiel/fee)