Transparenter Pool in 35 Metern Höhe betört London

Durchsichtig. 25 Meter lang. In einer Höhe von 35 Metern. Der «Sky Pool» verbindet zwei Apartmentkomplexe und ist wohl das ultimative Statussymbol für die Bewohner. Im zehnten Stockwerk im Stadtteil Nine Elms in London genießen die Badegäste eine spektakuläre Aussicht auf die gesamte Skyline der Stadt.

London's new see-through Sky Pool is first of its kind. The structure is the work of architects Arup Associates, engineers Eckersley O'Callaghan and aquarium designers Reynolds. It was built in Colorado and travelled 5000 miles to the site.https://t.co/jk4eOsYWG4 via @CNNTravel — ArmyOfOne (@RickyMadeAThing) May 2, 2021

Entworfen wurde dieses transparente und einzigartige Schwimmbecken von den Architekten der «Arup Associates» (Opernhaus in Sidney) mit Hilfe von Ingenieuren und Aquariendesigner. In Colorado (USA) hergestellt, reiste der Koloss nach der Fertigstellung 5000 Meilen in sein neues Zuhause und versetzt die Welt in Staunen.

Offizielle Eröffnung am 19. Mai

Mit 200 Millimeter dicken Seiten und einer Tiefe von rund drei Metern, wurde der 50 Tonnen schwere Pool in einer unfassbaren Präzisionsarbeit mit einem Mobilkran an seinen Platz gehoben. Bei allen technischen Notwendigkeiten wie Filtrationsanlagen, verfügt der Acrylpool ebenso über fünf Beleuchtungsarten, die das Schwimmen zu einem magischen Erlebnis machen sollen.

Nur für die Bewohner

Die offizielle Eröffnung findet am 19. Mai statt und bietet ab diesem Zeitpunkt den Bewohnern der prestigeträchtigen Wohnungen (etwa 1,2 Millionen Euro für 40 Quadratmeter) ein besonderes Highlight.

(L'essentiel/tine)