Zuviel Zeit vorm Bildschirm macht Kinder dumm

Kanadische Wissenschaftler haben 4520 Kinder zwischen acht und elf Jahren aus 20 Städten in den USA untersucht. Ihre am Donnerstag veröffentlichte Studie belegt: Kinder, die mehr als zwei Stunden am Tag vor Bildschirmen verbringen, büßen an geistiger Beweglichkeit ein.

Der Bericht wurde von Forschern des Cheo-Instituts, der Universität von Ottawa und der Carleton-Universität verfasst und erschien in der britischen Fachzeitschrift «Lancet Child and Adolescent Health».

The strong associations between #cognition and meeting the recreational #ScreenTime recommendation potentially reflect the interruption of the stress–recovery cycle necessary for growth. Comment by Eduardo Bustamante: https://t.co/7VSRJWxeJqpic.twitter.com/klXkAOYzFa– The Lancet Child & Adolescent Health (@LancetChildAdol) 26. September 2018

Für die Studie wurden die Familien zu den Lebensgewohnheiten ihres Nachwuchses befragt, insbesondere zur Nutzung von Handys, Computern und Fernsehern.

Im Schnitt 3,6 Stunden vor Bildschirmen

Anschließend wurden die Kinder Tests unter anderem in den Bereichen Sprache, Erinnerungsvermögen, Reaktionsfähigkeit und Konzentration unterzogen. Dabei habe sich gezeigt, dass die «kognitive Entwicklung» schon ab zwei Stunden vor einem Bildschirm beeinträchtigt werde, erklärte der Wissenschaftler Jeremy Walsh vom Cheo-Institut.

Experten empfehlen schon länger, dass Kinder maximal zwei Stunden pro Tag vor dem Bildschirm verbringen sollten. Im Schnitt verbrachten die für die Studie untersuchten Kinder aber sogar 3,6 Stunden mit Handys, Computern und Fernsehern.

Auch mangelnder Schlaf ist problematisch

Ebenso stark wirkte sich der Studie zufolge mangelnder Schlaf auf die geistigen Fähigkeiten der Kinder aus. Fachleute legen nahe, dass Kinder bis zu elf Stunden Schlaf benötigen. Experten empfehlen überdies eine Stunde Bewegung am Tag zur Stärkung der intellektuellen Fitness.

(L'essentiel/chk/afp)