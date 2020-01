Coronavirus in Paris und Bordeaux bestätigt

In Frankreich sind zwei Fälle des Coronavirus bestätigt worden. Das teilte die französische Gesundheitsministerin Agnès Buzyn am Freitagabend mit. Eine infizierte Person sei in Bordeaux, die andere in Paris zuhause.

Beim Fall aus Bordeaux handele es sich um ein in Frankreich lebender Chinese, der kürzlich aus der Stadt Wuhan zurückgekehrt sei. Bei seiner Reise habe der 48-Jährige einen Zwischenstopp in den Niederlanden gemacht. Der Patient meldete sich am Donnerstag in der Notaufnahme mit Symptomen von Fieber und Husten. Er wurde sofort unter Beobachtung gestellt.

Beim zweiten Fall, der im Pariser Bichat-Krankenhaus behandelt wird, handelt es sich um eine Person, die ebenfalls aus China zurückgekehrt war. Hier ist aber noch unklar, ob der Patient sich auch in Wuhan aufgehalten hat. Die Patienten sollen in Paris und Bordeaux zuhause sein. Dies sind die ersten beiden Fälle der gefährlichen Lungenkrankheit in Europa.

(L'essentiel)