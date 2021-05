Mann zeichnet aus Protest Penisse um Schlaglöcher

Das ist auch eine Möglichkeit, die Gemeindeverwaltung auf Probleme bei der örtlichen Infrastruktur aufmerksam zu machen: Ein Mann in Neuseeland hat damit begonnen, Penisse um Schlaglöcher auf den Straßen Aucklands zu zeichnen. Er will damit ein Zeichen setzen. «Ich habe es satt, die Stadtverwaltung anzurufen. Also bin ich rausgegangen und habe auf künstlerisch höchst anspruchsvolle Weise Penisse gemalt.»

Behörden befürchten abgelenkte Autofahrer

Seine Taten stellte der Mann ins Netz. Dort erklärte er auch, wo man diese in Auckland beäugen könne. «Der Straßenabschnitt von hier zum nächsten Penis sind ungefähr 48 Meter. Ich habe eine Linie mit der Breite von rund 1,2 Metern gezeichnet» kommentiert er eines seiner Werke. Der britischen Zeitung «The Guardian» erklärte Geoff Upson, dass er seit 2018 bereits rund 100 Penisse gezeichnet habe.

Die Behörden haben weniger Freude an den Aktionen von Upson. Im droht nun eine Verzeigung. Die Zeichnungen könnten Autofahrer ablenken, argumentieren die Verantwortlichen. Laut dem «Guardian» ist es auch in Großbritannien in der Vergangenheit zu ähnlichen Aktionen gekommen.

(L'essentiel/Patrick McEvily)