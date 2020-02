Tresor offen – Dieb stiehlt über 100.000 € aus Bank

Dreister Coup in Wien: Am helllichten Tag spazierte ein Unbekannter am 20. Dezember in eine Bankfiliale und nutzte einen unbeaufsichtigten Moment, um Bargeld aus einem unversperrten Tresor zu stehlen. Der 40 bis 50 Jahre alte entnahm eine Summe in Höhe von «mehr als hunderttausend Euro» und flüchtete anschließend Richtung Innenstadt.

Die Überwachungskamera hielt den Dieb fest, die Polizei fahndet nun nach ihm. Unterstützung erhoffen sich die Beamten aus der Bevölkerung.

(L'essentiel/red)