Neugeborenes lag bei Schneesturm in Park

Ein Londoner Polizei fand in einem Park in Newham einen Säugling. Das Kind war bei eiskalten Temperaturen nur in eine Decke eingewickelt. Der Polizist war durch das Schreien des Kindes auf die lebensgefährliche Situation aufmerksam geworden.

Als die Mutter das Kind weglegte, hatte es minus ein Grad, ein Schneesturm fegte gerade über London hinweg. Das Kind war, als es entdeckt wurde, bereits unterkühlt. Es wurde sofort in ein Krankenhaus gebracht. Sein Zustand ist laut den zuständigen Mediziner jedoch stabil.

Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach Tochter

Heute veröffentlichte die Polizei ein Foto des Mädchen, um seine Mutter ausfindig zu machen. «Wir sorgen uns um die Mutter und bitten sie, sich dringend bei uns zu melden», so der Appell der Polizei.

Auch die Öffentlichkeit wird bei der Suche nach der Mutter um Hilfe gebeten: «Wir bitten auch jeden, der über Informationen verfügt, die uns helfen könnten, dieses Baby mit seiner Mutter wieder zusammenzubringen, die Polizei zu verständigen.»

Donnerstagnacht hatte es in Südengland und Wales heftigen Schneefall gegeben – viele Menschen waren auf den Straßen im dichten Schneesturm in ihren Autos eingeschlossen.

