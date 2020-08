Touristen mit Schlauchboot vor Flammen gerettet

An der französischen Mittelmeerküste, in der Nähe von Marseille, wüten derzeit mehrere Feuer. Betroffen ist insbesondere der Küstenabschnitt westlich der Metropole Marseille in der Region Bouches-du-Rhône. Mehrere Campingplätze und Feriendörfer mussten evakuiert werden.

Seit Dienstagabend stehen die Feuerwehrleute im Dauereinsatz. 1800 Soldaten unterstützen sie dabei. Mindestens 2700 Personen, darunter viele französische und ausländische Touristen, wurden evakuiert. Schlauchboote der Polizei holten einige von ihnen am Strand ab, bevor sie mit anderen aus dem Gebiet Evakuierten zur Übernachtung in eine Turnhalle gebracht wurden. Der stark aufkommende Wind begünstigt die Ausbreitung des Feuers.

«Wir sind sehr erleichtert, dass es keine Opfer gibt», sagte Gaby Charroux gegenüber der französischen Agentur AFP. Charroux ist Bürgermeisterin der Küstenstadt Martigues, die vom Feuer besonders stark betroffen ist. «Es hätte nämlich viele Opfer geben können: Zwei ganze Feriendörfer sind niedergebrannt», führt sie aus.

«Ein bisschen wie die Apokalypse»

Die Einsatzkräfte retteten die Leute über Land, häufig aber auch über das Wasser. «Wir mussten die Menschen mit meinem kleinen, halb befestigten Boot auf die größeren Feuerlöschboote transportieren», erzählt Philippe, der in einer lokalen Raffinerie arbeitet und sein Boot zur Rettung zur Verfügung stellte. «Wir waren mitten im Rauch und den Flammen, die Menschen gerieten in Panik – es war ein bisschen wie die Apokalypse.»

Mittlerweile soll das Feuer unter Kontrolle sein, berichtet die Feuerwehr. Sie bleibt aber im Einsatz, um eine weitere Ausbreitung des Feuers zu verhindern. 14 Feuerwehrleute wurden beim Kampf gegen das Feuer leicht verletzt oder erlitten eine Rauchvergiftung. Zwischen 2015 und 2019 sind im Durchschnitt 9300 Hektaren Wald und Land an der französischen Mittelmeerküste Bränden zum Opfer gefallen.

(L'essentiel/Reto Heimann/ATS)