Venedig unter Wasser und der Pizzabäcker so...

Nach den schweren Unwettern in Italien kamen mindestens zehn Menschen ums Leben, die Feuerwehr musste insgesamt rund 7000 Mal ausrücken, der Flughafen in Genua wurde am Dienstag lahm gelegt und in Venedig hatte der starke Scirocco-Wind im Zusammenspiel mit Hochwasser in der Lagune die als «Acqua Alta» bekannten Überschwemmungen ausgelöst.

Dank Gummistiefeln kann der Betrieb weitergehen

Der berühmte Markusplatz stand am Montagnachmittag 1,56 Meter tief unter Wasser und blieb für mehrere Stunden komplett gesperrt. Die Bevölkerung Venedigs scheint die Ausnahmesituation jedoch gelassen zu nehmen, wie ein Video beweist, das derzeit tausendfach in den sozialen Medien geteilt wird.

Darin zu sehen: Ein Restaurant in Venedig, in dem die Gäste seelenruhig auf ihre Pizza warten, die von ebenso gelassenen Kellnern – sie waten in Gummistiefeln durch die Wassermassen – serviert wird. Bislang konnte die Echtheit des Videos, das auf Facebook bereits sechs Millionen Mal aufgerufen wurde, noch nicht vollständig verifiziert werden.

(L'essentiel/rab)