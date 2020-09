Mann trägt Schlange im Bus als «Corona-​​Maske»

In Großbritannien hatte ein Fahrgast eines Busses wohl eine ganz eigene Interpretation eines Mund-Nasen-Schutzes: Der Mann hatte sich eine große Schlange offenbar als Ersatz für eine Corona-Maske um den Kopf gewickelt – immerhin gilt in den öffentlichen Verkehrsmitteln Englands Maskenpflicht. Zulässig ist das allerdings nicht, wie nun die Verkehrsbehörde klargestellt hat.

Mit dem Reptil um Nacken und Mund war der Fahrgast in Manchester unterwegs und gab ein kurioses Bild für seine Mitfahrer ab, die sich allerdings nicht sonderlich daran gestört haben zu scheinen: «Nicht einer hat auch nur mit der Wimper gezuckt», berichtete eine Frau der Nachrichtenagentur PA. Sie selbst habe das lustig gefunden. Auch ein Sprecher der Verkehrsbehörde in Manchester reagierte humorvoll: Als Ersatz für richtige Masken würden Tücher und Schals akzeptiert, nicht aber Schlangenhaut – «vor allem nicht, wenn sie noch an der Schlange befestigt ist».

(L'essentiel/dpa)