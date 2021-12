Schnee-​​Chaos in Kalifornien sorgt für Massencrashs

Ein heftiger Wintersturm hat Kalifornien ein bisschen viel Schnee beschert. In der Nacht auf Samstag (Ortszeit) fielen am Lake Tahoe 50 Zentimeter Schnee, bei Truckee am Skigebiet Mount Rose waren es 25 Zentimeter, wie die Behörden mitteilten. Am Sonntag sperrte das Verkehrsministerium 112 Kilometer Straße von Colfax über Lake Tahoe bis ins benachbarte Nevada. Für Lake Tahoe galt eine Schneesturmwarnung bis Dienstagfrüh.

Es sei mit Sichtbedingungen zu rechnen, bei denen Himmel und Erde nicht mehr zu unterscheiden seien – ein Phänomen, das Whiteout genannt wird. «Erwarten Sie auf allen Straßen große Verkehrsbehinderungen», twitterte der Wetterdienst im Staat Nevada. «Heute ist einer der Tage, an denen Sie einfach zu Hause bleiben sollten, falls Sie es können. Es ist auch noch mehr Schnee unterwegs.»

Im Washoe Valley in Nevada kam es wegen eines Whiteout bei 80 km/h Windgeschwindigkeit auf einer Straße zu einer Massenkollision von rund 20 Autos. Mindestens drei Menschen mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Später passierte das selbe auf einem anderen Abschnitt der Straße wie auch auf der wichtigen Interstate 80. Diese wurde danach gesperrt.

Flughafen L.A. wegen Regen teils geschlossen

Im Süden Kaliforniens fielen die Niederschläge als Regen. Südlich der Bucht von San Francisco löste der Regen Felsstürze aus. 64 Kilometer Küstenstraße mussten gesperrt werden. Bereits am Samstag wurden Straßen überflutet und Stromleitungen unterbrochen. Der Sturm stürzte Bäume um und blies einen Schuppen von einem Schulgelände in einen zwei Blocks entfernten Vorgarten, wie die Feuerwehr im Santa Barbara County mitteilte. Teile des Flughafens Los Angeles mussten geschlossen werden.

