Mann schenkt Ehefrau Jagd auf Giraffe

Knapp 2000 Euro gab der Ehemann von Merelizé Nell aus, damit sie als Valentinstagsgeschenk auf Giraffenjagd in einem Park in Südafrika gehen kann. Was Tierfreunde als äußerst grausam beschreiben, bezeichnet sie als Erfüllung eines langgehegten Traums. Ihr Ehemann sei wunderbar, soll sie laut «Mirror» gesagt haben.

Nachdem sie die Giraffe getötet hatte, posierte sie erst mit dem toten Tier und schnitt dann dessen Herz heraus, um dieses als Trophäe in die Luft zu halten. Das Bild des toten Tieres ist neu ihr Facebook-Titelbild.

Laut der Zeitung verteidigt Nell, deren Facebook-Zugang gesperrt wurde, ihre Handlung. Indem sie den älteren Giraffenbullen tötete, habe sie andere bedrohte Tiere in Südafrika gerettet. Die 32-Jährige habe bereits im Alter von fünf Jahren mit der Jagd begonnen und schon bis zu 500 Tiere erlegt – darunter Löwen, Leoparden und Elefanten.

(L'essentiel/Yasmin Rosner)