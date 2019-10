Mindestens zwei Tote bei Unwettern in Italien

Artikel per Mail weiterempfehlen

Bei schweren Unwettern sind im Nordwesten Italiens mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Ein bereits vermisst gemeldeter Taxifahrer sei in Capriata südlich von Alessandria im Piemont tot aufgefunden worden, meldete die Nachrichtenagentur Ansa am Dienstag.

In Strambino starb ein 81-jähriger Autofahrer, als sein Auto wegen des Unwetters von der Straße abkam und sich überschlug.

#Maltempo 19:00, a Rossiglione (GE) estratto dai #vigilidelfuoco un uomo sommerso dal fango. Proseguono le operazioni nella Valle Stura per alcune frane, 40 gli interventi finora nel genovese, più di 100 in provincia di Alessandria, 130 nel milanese pic.twitter.com/w4GwtXhRIX— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) October 21, 2019

Im Dorf Mornese wurden noch zwei Menschen vermisst. Wegen der heftigen Regenfälle waren in der Provinz Alessandria mehrere Flüsse über die Ufer getreten. Straßen wurden überspült und Eisenbahnverbindungen zeitweise unterbrochen. In der Gemeinde Gavi fielen in zwei Tagen 541 Millimeter Regen.

(L'essentiel/dmo/sda)