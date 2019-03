Hundefutterhersteller weitet Rückruf aus

Der Tierfutterhersteller «Hill’s Pet Nutrition» hat Anfang Februar mehrere seiner Produkte zurückgerufen, weil das Hundefutter mit einem zu hohen Vitamin-D-Gehalt belastet ist. Nun hat das US-Unternehmen, das sein Futter auf der ganzen Welt verkauft, den Rückruf ausgeweitet, da es zu weiteren Todesfällen bei Tieren gekommen sei.

Drei weitere Chargen sind hinzugekommen:

• Hill’s Prescription Diet Canine k/d 370g /Artikelnummer: 8010U / Chargennummer: 092020T27 • Hill’s Prescription Diet Canine r/d 350g /Artikelnummer: 8014U / Chargennummer: 092020T28 • Hill’s Science Plan Canine Mature Adult 7+ Active Longevity 370g /Artikelnummer: 8055U / Chargenummer: 112020T25

Bisher vom Rückruf betroffen waren:

• Hill's Prescription Diet i/d® i/d Canine 360g / Artikelnummer: 8408U / Chargennummer: 102020T18 • Hill's Prescription Diet z/d Canine Ultra Allergen-Free 370g / Artikelnummer: 8018U / Chargennummer: 102020T17 • Hill's Prescription Diet w/d Canine 370g / Artikelnummer: 8017U /Chargennummer: 102020T05 • Hill's Science Plan Canine Adult mit Huhn 370g / Artikelnummer: 8037U / Chargennummer: 102020T27 • Hill's Science Plan Canine Mature Adult 7+ mit Huhn 370g /Artikelnummer: 8055U / Chargennummer: 102020T14

Die betroffenen Hundefutter in Dosen seien weltweit in Einzelhandelsgeschäften, Tierarztpraxen und über das Internet vertrieben worden. Tierhalter, die die Produkte mit den angegebenen Chargennummern gekauft haben, sollten die Fütterung einstellen und die Produkte unverzüglich entsorgen.

Das Unternehmen teilt auf seiner Website mit, dass Tiere bei zu großer Aufnahme von Vitamin D «Symptome wie Erbrechen, Appetitlosigkeit, erhöhten Durst, vermehrtes Wasserlassen, übermäßiges Trinken und Gewichtsverlust aufweisen.

(1/3) We are deeply sorry to announce that we are expanding our 1/31/19 canned dog food recall associated with elevated levels of vitamin D. To check if your product is on the list visit https://t.co/rlXZlThx1y. No dry foods, cat foods or treats are affected. — Hill's Pet Nutrition (@HillsPet) 21. März 2019

(2/3) We’ve conducted a detailed review of our canned dog foods. Our review determined that there are additional products affected by the same vitamin D premix that caused the Jan 31st recall. — Hill's Pet Nutrition (@HillsPet) 21. März 2019