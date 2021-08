Piloten fliegen mitten ins Auge von Hurrikan «Ida»

Mit Windgeschwindigkeiten von rund 240 Stundenkilometern «Ida» brauste Hurrikan Ida am Sonntagabend über Grand Isle in Louisiana hinweg. Ein Video einer betroffenen Bewohnerin zeigt die Urkraft des Sturmes: Er entwurzelt kurzerhand einen robusten, massiven Baum.

Doch nicht nur dort, im ganzen Bundesstaat sind die Einsatzkräfte gefordert. Die Stromversorgung ist in weiten Regionen zusammengebrochen, mehr als eine Million Haushalte sind ohne Energie. Auch Abwasser kann nicht mehr abgepumpt werden.

Beängstigende Bilder lieferten nun auch Piloten aus der Luft. Das National Hurricane Center der Vereinigten Staaten (NHC) veröffentlichte die beeindruckenden Aufnahmen ihres Aufklärungsfluges vom Sonntagnachmittag.

Die erfahrenen Flieger hatten sich ins Auge des Monstersturms vorgewagt. Im Zentrum der Zerstörung herrscht eine trügerische Idylle. Blauer Himmel wird umrahmt von Wolkenwänden – doch dahinter toben die Naturgewalten.

OVER THE GULF OF MEXICO - Flying into the eye of Category 4 Hurricane #Ida on NOAA WP-3D Orion #NOAA43 Miss Piggy during morning mission 08.29.21. Credit: Lt. Cmdr. Doremus, NOAA Corps. Visit https://t.co/JRMe4KQZfE for NOAA event resources. #FlyNOAA pic.twitter.com/STHD6mWwgd