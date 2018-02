Zwei Leichen und Black Box gefunden

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Antonow An-148 der Saratov Airlines hatte 65 Passagiere und 6 Crewmitglieder an Bord. Sie war am Flughafen Domodedovo gestartet und wollte in die 1500 Kilometer südöstlich gelegene Stadt Orsk fliegen.

Laut den russischen Nachrichtenagentur ist die Maschine abgestürzt. Rettungskräfte bestätigten den Crash: Trümmerteile seien in der Region Ramenskoje gefunden worden, etwa 40 Kilometer vom Flughafen entfernt. Die Wrackteile des Flugzeugs seien über eine Länge von einem Kilometer verteilt.

Flugzeug stürzte brennend vom Himmel

«Die Passagiere und die Besatzung hatten keine Chance», zitiert die Agentur Interfax eine Quelle. Die Nachrichtenagentur TASS zitiert ein Mitglied der Rettungskräfte: «Das Wrack ist gefunden. Es gibt keine Überlebenden.»

Nach Angaben der Nachrichtenagenturen berichteten Augenzeugen von einem brennenden Flugzeug, das vom Himmel gefallen sei.

Mehrere russische Medien teilen dieses Video, das die Absturzstelle zeigen soll:

Der russische Präsident Wladimir Putin hat den Familien der Opfer in einer ersten Stellungnahme sein Beileid ausgesprochen. Zudem ordnete er eine Untersuchung des Unglücks an, wie Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte. Eine Taskforce werde ins Leben gerufen.

Die Unglücksursache war zunächst völlig unklar. Laut dem Verkehrsminissterium kommen unter anderem menschliches Versagen und die schlechten Wetterbedingungen in Betracht. Russland verzeichnet seit Tagen Rekordschneefälle, zum Startzeitpunkt soll schlechte Sicht geherrscht haben.

Mehrere Abstürze

Flugzeugabstürze sind in Russland keine Seltenheit. Insgesamt gab es seit 2010 mindestens vier schwere Unglücke ziviler Verkehrsmaschinen mit zusammen mehr als 240 Toten.

Der letzte Absturz ereignete sich im März 2016. Damals stürzte eine Boeing 737-800 aus Dubai bei Sturm auf den Flughafen der Millionenstadt Rostow am Don. Die Maschine des Billigfliegers FlyDubai zerschellte in einem Feuerball. Alle 62 Menschen an Bord starben.

Zweieinhalb Jahre zuvor war eine Boeing 737-500 beim Anflug auf die russische Stadt Kasan hart auf der Landebahn aufgeschlagen und in Flammen aufgegangen. 50 Menschen starben, es gab keine Überlebenden.

(L'essentiel/hal/afp/sda)