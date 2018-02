Ire entdeckt einfachen Trick für die Spülmaschine

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der Ire Mike McLoughlin lebt bereits seit 2008, also seit zehn Jahren, in seinem Haus in Limerick. Dort hat er auch eine Spülmaschine, die ihm viel Arbeit abnimmt. Dass sie noch viel mehr könne, ist ihm erst kürzlich aufgefallen.

Erkenntnis nach zehn Jahren

Was Familienvater Mike in den zehn Jahren aber immer gestört hat: Seine großen Teller sind zu hoch für die Spülmaschine. Seine schönen Teller wusch der Brite so für eine Dekade von Hand ab – bis vor wenigen Tagen, als er eine für die Netzgemeinde bahnbrechende Entdeckung machte.

I moved into this house in 2008. It always annoyed me that the lower level of the dishwasher wasn't tall enough to fit my biggest dinner plates. Been handwashing them all this time. This week I discovered you can raise the upper shelf and all my plates fit fine. TEN FUCKING YEARS— Mike Mc Loughlin (@zuroph) 26. Januar 2018

Und zwar lässt sich die obere Schublade der Spülmaschine bei vielen Herstellern in der Höhe verstellen – so auch bei der Maschine der McLoughlins. Nach zehn Jahren Teller von Hand abwaschen habe er diese Möglichkeit entdeckt, schreibt Mike auf Twitter.

18 YEARS! I've had mine 18 years and only just realised! I used to lie the plates down so they would wash! I'm raging and ecstatic all at the same time. Do you have any other helpful hints about how to live life efficiently?!— Toby (@balhamyte) 28. Januar 2018

Mehrheitlich begeisterte User im Netz

Und das Internet ist begeistert – teilweise. Wie üblich gibt es auch auf vermeintlich harmlose Lifehacks sehr unterschiedliche Reaktionen. Laut Mike gibt es eigentlich nur drei Sorten Tweets, die er als Antworten bekommt: Einmal diejenigen, die das nicht wussten und auch eine Spülmaschine haben, bei der das funktioniert. Die sind begeistert und bedanken sich wortreich bei McLoughlin.

Nearly moved house on the strength of this massive problem....you sir are why the internet was invented. Can now spend more quality time with my family #lifechanging pic.twitter.com/uHpDTE3Hdh— Ian Dunbar (@Dunbarian) 29. Januar 2018

Auch wenn man davon ausgehen darf, dass Tweets à la «Gottseidank, wir wären wegen dieses Problems fast aus unserem Haus ausgezogen» und «Endlich kann ich wieder mehr Zeit mit meiner Familie verbringen» nicht ganz ernst gemeint sind, so kommt die Freude und Dankbarkeit doch durch.

Besserwisser und angebliche Experten

Die zweite Gruppe User empfiehlt ihm «RTFM» («read the fucking manual», also: lies die verdammte Gebrauchsanweisung) und tut so, als wäre das Wissen um die höhenverstellbaren Schubladen selbstverständlich und Mike eigentlich ein ziemlicher Idiot. Oder sie haben sowieso keine Verwendung für besagten Geschirrspüler.

Ahhhh Mike, it won't save me anything. You don't put Chinese cartons and supermacs wrappers in the dishwasher.— Ian (@killarneyman) 30. Januar 2018

Und die letzte Gruppe User besteht aus ausgewiesenen Spülmaschinenexperten, die sich sicher sind, dass Mike seine Maschine kaputt gemacht hat und sie jeden Augenblick explodieren wird. Glücklicherweise sehen das Spülmaschinenhersteller anders und gratulieren ihm zu seiner Entdeckung.

Werbegeschenk dank viralem Tweet

Dank seinem Tweet kommt Mike aber auch noch gratis an 1800 Spülmaschinentabs: Der Hersteller SUN spendiert ihm ein Tab pro Tag für die nächsten fünf Jahre. Auf seinem Twitter-Account freut sich McLoughlin über die weltweite Aufmerksamkeit: Medien aus den USA, England, Russland, Australien, Finnland und dem deutschsprachigen Raum berichten über seine Entdeckung.

1800 dishwasher tablets!!! Where am I going to fit them all ???????????????? the power of a tweet! Thanks Sun dishwasher tablets! Let's hope the dishwasher hangs in there another 5 years now!!!— Mike Mc Loughlin (@zuroph) 1. Februar 2018

Und Sie? Wussten Sie, dass man die obere Schublade der Spülmaschine verschieben kann?





