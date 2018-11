Zwei Gebäude eingestürzt – Retter suchen nach Opfern

Artikel per Mail weiterempfehlen

Im Zentrum der französischen Stadt Marseille sind am Montagmorgen gegen 9 Uhr zwei mehrstöckige Gebäude eingestürzt. Die Feuerwehr rückte mit 40 Einsatzkräften und 18 Fahrzeugen an der Unglücksstelle an. war laut Angaben der Rettungskräfte schon stark verfallen, bevor es kollabierte. Durch den Einsturz wurden zwei Menschen verletzt. «Wir sind auf der Suche nach möglichen Opfern», sagten Feuerwehrleute dem Nachrichtensender Franceinfo. Auch Suchhunde waren im Einsatz.

Wie Franceinfo unter Berufung auf die Bürgermeisterin des betroffenen Viertels berichtete, war mindestens eines der beiden Gebäude in der Rue d'Aubagne im Stadteil Noailles nicht bewohnt, weil es baufällig war. Im anderen könnten sich bis zu zwölf Personen aufgehalten haben.

Antonio Dias, ein Nachbar, schildert den Moment des Unglücks: «Ich wohne direkt nebenan. Ich habe ferngesehen, als ich ein lautes Geräusch hörte, das aber nicht nach einer Explosion klang. Dann kam auch schon die dichte Staubwolke.» Sofia Benameur erlebte den Zusammensturz des Gebäudes ebenfalls: «Riesige Brocken sind auf die Straße gedonnert. Plötzlich war in meinem Haus so viel Staub, dass ich es sofort verlassen musste.»

