Forschende basteln für Millionär Tyrannosaurus

Ungewöhnliches Puzzle: Im Auftrag eines US-Millionärs sind rund ein Dutzend Spezialisten des Dinosaurier-Museums im bayrischen Denkendorf derzeit daran, einen Tyrannosaurus Rex zusammenzusetzen. Dieser wird aus 60 Millionen Jahre alten echten Knochen und nachgebauten Teilen aus Kunststoff bestehen. Im Sommer soll das Urtier fertiggestellt sein. Für das Projekt werden rund 300 Teile zusammengebaut – rund ein Viertel davon sind originale Knochen des Sauriers, der Rest wurde aus Kunststoff nachgegossen. Ein Stahlgestell soll das Ganze schließlich zusammenhalten.

Den Auftrag dazu erteilte dem Museum ein millionenschwerer Sammler aus den USA. Dieser war laut dem «Donaukurier» durch internationale Ausstellungen auf das Museum und die deutschen Experten aufmerksam geworden. «Das hat sich herumgesprochen», sagt Museumsbesitzer Michael Völker. Der US-Sammler ließ die Knochen dann zum Zusammenbau nach Deutschland verschiffen.

Stehend oder im Angriff?

Unklar ist laut dem Bericht noch, in welcher Haltung das Raubtier schließlich daherkommen soll – ob es steht, nach unten oder oben schaut oder im Sprint angreift, hat der Besitzer noch nicht entschieden. «Dann haben Sie am Schluss eine Art Bausatz», so Völker. Das fertige Skelett wird zwölf Meter lang und bis zu vier Meter hoch werden.

(L'essentiel/dpa/trx)