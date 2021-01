Das «dickste Kind der Welt» ist tot

Dschambulat Chatochow war nicht einfach nur ein Wonneproppen, ein vielleicht etwas dickliches Kind. Nein, Chatochow galt schon im Alter von vier Jahren als «dickstes Kind der Welt» – das «Guinness Buch» listete diesen Rekord offiziell. Mit sechs Jahren dann wog Dschambulat Chatochow bereits an die 100 Kilogramm.

Nun ist Chatochow tot. Das berichten mehrere internationale Medien übereinstimmend. Er wurde 21 Jahre alt. Betal Gubschew, der Präsident des Sumo- und Wrestlingverbandes, für den Chatochow sich engagierte, vermeldete seinen Tod über Social Media: «Der erste Sumoringer von Kabardino-Balkarien ist verstorben. Meine Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Freunden.»

Ärzten war Übergewicht ein Rätsel

Schon früh wusste Chatochow seine ungeheure Körperfülle und immense Kraft einzusetzen. Er nahm an Sumo-Ringkämpfen, aber auch an Armdrück-Wettbewerben teil. Und wurde stetig dicker.

Ärzte warnten schon 2009 – Chatochow war noch keine zehn Jahre alt – von den Gesundheitsrisiken, die seine Fettleibigkeit mit sich bringe. «Dschambulats Gesundheitszustand ist schrecklich. Mit seinem Gewicht hat er ein erhöhtes Risiko für Diabetes, Krebs und Herzerkrankungen», sagten sie. Das Übergewicht war den Ärzten ein Rätsel: Einen Gendefekt schlossen sie aus.

Immer wieder wurde spekuliert, ob Chatochows Fettleibigkeit auf eine Vernachlässigung seiner Eltern zurückzuführen sei. Seine Mutter, selbst Krankenschwester, wehrte sich dagegen. «Er wächst eben, nach oben und in die Breite. Was soll ich dagegen tun? So ist er, so hat Gott ihn geschaffen.»

«Eine Art Superheld»

Niemals würde sie Dschambulat etwas antun, was seiner Gesundheit schaden würde, versicherte sie. Es sei auch nicht so, dass ihr Sohn einen zu großen Appetit verspüren würde: «Er isst normale Portionen, genau wie sein Bruder.»

Die Familie von Dschambulat Chatochow war stolz auf ihn. «Er zeigt den Menschen gern, wie stark er ist. Er ist eine Art Superheld, ein Gigant, der sich um jeden kümmern und jeden beschützen kann», sagte seine Mutter. Woran Chatochow gestorben ist, ist noch unklar.

