Mann totgeprügelt – 13-​​Jährige unter Tatverdacht

Ein Paar war am 23. September in der Innenstadt von Hannover unterwegs, als es gegen 21.30 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit mehreren Personen kam. Bei der Schlägerei wurde der 48-jährige Mann lebensgefährlich verletzt und war nicht mehr ansprechbar. Er wurde sofort in ein Krankenhaus gebracht, dort wurde schließlich der Hirntod festgestellt. Die Ärzte konnten das Leben des Mannes nicht mehr retten.

Die Polizei leitete umgehend eine großangelegte Fahndung nach den Angreifern ein, zunächst ohne Erfolg. In der Tatnacht stellte sich einer der mutmaßlichen Täter (19) selbst, er wurde vorläufig festgenommen. Bei ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Der junge Mann befindet sich derzeit im Polizeigewahrsam. Mittlerweile konnten auch zwei weitere Tatverdächtige ermittelt werden.

13-Jährige strafunmündig

Ein 24-Jähriger wurde zwei Tage nach der Tat in seiner Wohnung festgenommen. Wie die Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte, befindet sich unter den Verdächtigen auch ein junges Mädchen im Alter von 13 Jahren. Die 13-Jährige ist aufgrund ihres Alters strafunmündig. Die anderen zwei Verdächtigen befinden sich in U-Haft.

Nähere Angaben zu den drei Verdächtigen, etwa ob sie das 48-jährige Opfer kannten, und dem genauen Tathergang machte die Staatsanwaltschaft nicht. Die Ermittlungen sowie Einvernahmen der Polizei sind noch nicht abgeschlossen und laufen auf Hochtouren.

