Anti-​​HIV-​​Spritze erhält Zulassung in den USA

Seit Mitte der 1990er-Jahre werden HIV-Infektionen mit hochwirksamen antiretroviralen Medikamenten behandelt. Damit wird die Virenlast im Körper auf ein Niveau gesenkt, dass der Körper keinen Schaden nimmt. Präventiv eingenommen helfen sie auch, eine Ansteckung mit dem HI-Virus zu verhindern (Prä-Expositions-Prophylaxe, kurz PrEP). Der Nachteil: Jeden Tag muss eine Pille eingenommen werden.

Das nun in den USA zugelassene Medikament Cabotegravir mit dem Markennamen Apretude muss dagegen nur einmal etwa alle zwei Monate gespritzt werden. Eine Studie mit 4566 homosexuellen Männern und Transfrauen, die Geschlechtsverkehr mit Männern hatten, zeigte, dass Apretude das HIV-Risiko um 69 Prozent reduziert, verglichen mit der Kontrollgruppe, die die täglichen Pillen einnahmen, wie die US-Arzneimittelbehörde FDA in einer Mitteilung schreibt. In einer weiteren Studie bei 3224 Frauen war das Risiko einer Ansteckung mit HIV bei jenen, die Apretude verabreicht bekamen, sogar um rund 90 Prozent kleiner, als bei der Kontrollgruppe, wie die Organisation Unaids schreibt.

Zweimonatliche Einnahme einfacher

Die FDA erhofft sich viel von dem neuen Medikament: «Diese Injektion, die alle zwei Monate verabreicht wird, wird für die Bekämpfung der HIV-Epidemie in den USA von entscheidender Bedeutung sein, einschließlich der Unterstützung von Hochrisikopersonen und bestimmten Gruppen, für die die Einhaltung der täglichen Medikamenteneinnahme eine große Herausforderung oder keine realistische Option darstellt», sagte Debra Birnkrant, Direktorin der Abteilung für antivirale Medikamente der FDA in der Mitteilung.

Das Problem: Während die täglich einzunehmende Pille als rezeptpflichtiges Generikum inzwischen für rund zwei Euro pro Stück erhältlich ist, kostet eine Apretude-Spritze in den USA 3700 Dollar oder 22.200 Dollar für eine Jahresration von sechs Dosen, wie Livescience.com berichtet. Anders als bei den Pillen müssen die US-Krankenversicherer die Kosten für die Spritze bisher nicht übernehmen, wodurch das Medikament für große Teile der Risikogruppe vorerst unerschwinglich bleibt.

(L'essentiel/Jean-Claude Gerber)