4-​​Jähriger von großem Bruder (5) erschossen

4-year-old boy shot dead, allegedly by his 5-year-old sibling, while their mother was asleep in another room. https://t.co/MPzQAuLKa0 — ABC News (@ABC) September 17, 2019

In Forth Worth (Texas) endete die Sorglosigkeit seiner Eltern für den 4-jährigen Truth tödlich. Als sich seine Mutter am Sonntagmittag zum schlafen hinlegte, spielte der kleine Junge mit seinem ein Jahr älteren Bruder unbeaufsichtigt im Haus. Sein Bruder bekam dabei wohl eine geladene Waffe in die Hände. Beim Spielen löste sich nach einem Bericht des britischen Mirror plötzlich ein Schuss.

Der 4-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, das die herbeigerufenen Rettungskräfte nicht helfen konnten. Laut der britischen Zeitung laufen derzeit keine Ermittlungen gegen die Eltern. Nach dem der Notruf um 11:45 Uhr bei der Polizei einging, stellten die Helfer um 12:30 Uhr den Tod des kleinen Jungens fest. In dem Bericht des Mirrors heißt es weiter, dass der Junge nicht das einzige Kind war, dass am Sonntag in der Gemeinde Tarrant County von Schüssen verletzt wurde. In der Gemeinde leben circa 2 Millionen Menschen.