21 Personen sitzen in Eiseskälte in Seilbahn fest

Im US-Staat New Mexico sind 21 Menschen über die Silvesternacht in Seilbahnkabinen festgesessen. Ein vereistes Kabel hatte dazu geführt, dass die Gondeln hoch in den Sandia-Mountains oberhalb von Albuquerque stecken geblieben waren, wie die Behörden am Samstag mitteilten. Die Retter setzten Helikopter und Seile ein, um die Menschen zu befreien.

Alle Menschen in den beiden Gondeln waren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Seilbahn, der Sandia Peak Aerial Tramway oder eines Bergrestaurants. 20 Menschen in einer Gondel wollten am Freitagabend nach dem Ende ihres Arbeitstages vom 3139 Meter hohen Sandia Peak ins Tal fahren. Der andere Mitarbeiter, der allein in einer zweiten Gondel saß, war auf dem Weg nach oben, um dort die Nachtschicht des Sicherheitsdienstes anzutreten.

It was frosty on Sandia Peak this morning ❄️ #nmwx pic.twitter.com/dKa8nAFpkQ — Derrick (@derknm) January 1, 2022

Der Sprecher der Feuerwehr im Bezirk Bernalillo, Robert Arguellas, sagte, die Einsatzkräfte hätten zunächst die 20 Insassen und Insassinnen der ersten Gondel befreit und Stunden später den weiter oben am Berg festsitzenden Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes. Niemand sei verletzt worden; lediglich die Stimmung unter den Eingeschlossenen sei schlecht gewesen. Rettungskräften gelang es zuvor vom Boden aus, Decken und Lebensmittel zu den Gondeln zu bringen. Die Eingeschlossenen wurden dann mit Seilen zu Boden gelassen und mit einem Helikopter ins Tal geflogen.

(L'essentiel/trx)