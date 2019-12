Schüsse nach Football-​​Spiel – 11 Verletzte

In New Orleans sind Schüsse gefallen. Mindestens elf Personen wurden verletzt. Zwei sind in kritischem Zustand, bestätigt die Polizei. Die Verletzten werden nun in zwei Krankenhäusern behandelt.

Wie US-Medien berichten, sind die Schüsse nach dem Football-Spiel Bayou Classic gefallen.

New Orleans police are investigating a shooting on Canal Street Sunday morning involving a total of 11 victims struck by gunfire. Several streets are blocked off. pic.twitter.com/eGSlUNfonv— Paul Dudley (@Pauldudleynews) December 1, 2019

In der Nähe des Tatorts ist eine Person festgenommen, teilt die Polizei auf Twitter mit. Noch ist unklar, ob die Person in die Schießerei verwickelt ist.

#NOPD is investigating a shooting in the 700 block of Canal Street. Initial reports showing multiple victims. A suspect has been apprehended near the scene. No further details at this time. #NOPDAlert— NOPD (@NOPDNews) December 1, 2019

(L'essentiel/woz)