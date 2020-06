Hier explodiert ein Krankenhaus

In einer Privatklinik im Norden der iranischen Hauptstadt Teheran ist es am Dienstagabend zu einer gewaltigen Explosion gekommen. Ein Sprecher der Feuerwehr bestätigte gegenüber der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA die Explosion in der Sina Atthar Klinik.

Die Ursache sei zwar noch unklar, die Feuerwehr geht aber von einer Explosion der Sauerstoffbehälter im Tiefgeschoss der Klinik aus. In der Sina Atthar Klinik soll es mehrere Arztpraxen, Radiologie-Abteilungen sowie ein große Apotheke geben. Ob es bei der Explosion Tote gab, war zunächst unklar. Die Feuerwehr wollte weitere Details bekanntgeben.

(L'essentiel/SDA)