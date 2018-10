Sind tanzende Fans Schuld am Rolltreppen-​​Unfall?

Als die Rolltreppe in der U-Bahn-Station Repubblica in Rom auf einmal an Fahrt aufnimmt, bleibt keine Zeit für Reaktionen. Ein Augenzeuge berichtet: «Wir hörten nur ein lautes Geschrei. Alles ging so schnell, dass man gar nicht helfen konnte.»

Incroyable ! ????????Des supporters du CSKA Moscou, présents à Rome pour le match de ce soir face à l'AS Roma, ont été entraînés dans le pétage de plombs d'un escalator ! Plusieurs personnes seraient blessées... pic.twitter.com/VPoLPpCgKp— Instant Foot ⭐⭐ (@lnstantFoot) 23. Oktober 2018

Wieso die Rolltreppe plötzlich halsbrecherische Geschwindigkeit aufnahm und mit mehr als 50 russischen Fußballfans nach unten sauste, ist noch unklar. Mehrere italienische Medien berichten, dass die Fans zuvor auf der Rolltreppe getanzt hätten und auch gesprungen seien. Die Fans selbst dementieren dies. Wie russische Zeitungen berichten, seien die Fans auch nüchtern gewesen.

Ein weiterer Augenzeuge berichtet:« Es waren apokalyptische Szenen, die sich boten. Die Rolltreppe begann, sich schneller und schneller zu bewegen, es war verrückt.» «La Stampa» sprach mit einer Frau, die zuerst an einen Terroranschlag dachte: «Es war ein Schreckensmoment. Ich dachte, es wäre der IS.»

«Ich habe so etwas noch nie gesehen»

Ein Sprecher des öffentlichen Verkehrs-Unternehmens Atac sagt gegenüber «Il Messagero»: «Die Lebensdauer einer Rolltreppe beträgt ungefähr 30 Jahre. Jene in der Station Repubblica war mit 10 Jahren noch relativ jung. Es werden auch monatliche Inspektionen und Wartungen durchgeführt.» Ein weiterer Sprecher der Gewerkschaft ORSA kann sich den Vorfall ebenfalls nicht erklären: «Ich arbeite seit fast 40 Jahren im öffentlichen Verkehr in Rom und so etwas habe ich noch nie gesehen. Wir wissen nicht, wie so etwas hat passieren können.»

Laut italienischen Medien wurden beim Unfall 24 Menschen verletzt, einige davon schwer. Einer der Verletzten habe sich sogar den Fuß amputieren lassen müssen. Dies dementiert allerdings die russische Zeitung «RSport». Der Fuß habe doch noch gerettet werden können.

