Unbekannter wirft Katzen-​​Baby aus fahrendem Auto

Am Freitagmorgen kam es gegen 7.30 Uhr auf der B 314 zwischen Grimmelshofen (D) und Fützen (D) zu einem Vorfall von Tierquälerei. Wie das Polizeipräsidium Konstanz mitteilt, wurde ein Katzenbaby aus einem fahrenden Auto geworfen. «Ein aufmerksamer Zeuge konnte direkt danach anhalten und sich dem Katzenbaby annehmen», steht weiter in der Mitteilung. Das junge Kätzchen wurde darauf von der Tierrettung Südbaden untersucht. Angestellte dieser stellten ein Schleudertrauma fest. Das Katzenbaby befindet sich nun in der Obhut eines Tierheimes.

Zum Fahrzeug, aus dem die Katze geworfen wurde, ist lediglich bekannt, dass es sich um einen weißen Ford Focus Kombi gehandelt hat. Passiert ist der Vorfall nahe der Schweizer Grenze. Die B 314 zwischen Grimmelshofen und Fützen befindet sich nur einige Kilometer oberhalb des Kantons Schaffhausen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Wutöschingen unter Telefon +49 7746/92850 zu melden.

(L'essentiel/Michel Eggimann)