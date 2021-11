20-​​Jähriger gesteht Tötung seiner Oma bei Spieleabend

Der junge Engländer Tiernan D. will sich bei einem Spieleabend mit Freunden der emotionalen Last eines «dunklen Geheimnisses» entledigen. «Ich hab ein Geheimnis, das ich noch niemandem erzählt habe. Ich habe vielleicht jemanden umgebracht», erklärte der 20-jährige, laut der englischen Zeitung «The Sun», an einem Spielabend im Sommer 2018 seinen verdutzten Freunden während einer Runde «Wahrheit oder Risiko». Nur wenige Wochen zuvor war seine 94-jährige Großmutter bei einem Wohnungsbrand ums Leben gekommen. Nun steht Tiernan D. wegen Totschlags vor Gericht.

Verdächtiger streitet Tat mittlerweile ab

Im Mai 2018 sah es zunächst noch so aus, als sei die 94-jährige Mary Gregory bei einem Brandunfall ums Leben gekommen. Ihr Wohnhaus war im Mai 2018 niedergebrannt, drei Tage später verstarb die Seniorin an den Folgen einer Rauchvergiftung, die sie davongetragen hatte. Später wird jedoch klar: Hinter dem Brand stand ihr Enkel. Der junge Mann hatte die Vorhänge im Häuschen angezündet. Tiernan D. beging die Tat laut eigenen Angaben, weil er dem Leiden der demenzkranken Frau ein Ende bereiten wollte.

Aufgeflogen ist die Tat, weil D. ein Jahr nach dem Spieleabend mit seinen Freunden seiner Psychologin von einem Freund erzählte, der ihn ins Gefängnis bringen könnte, sollte dieser die ganze Wahrheit erzählen. Auf die Nachfrage der Therapeutin, ob er denn jemand getötet habe, soll D. genickt haben. Nun muss sich der junge Mann vor Gericht verantworten. D. streitet die Tat mittlerweile jedoch ab. Er habe mit seinen Aussagen bloß seine Freunde schockieren wollen. Die Behörden sind sich jedoch ziemlich sicher, den richtigen Mann zu haben. Auf seinem Computer fanden sie Google-Suchanfragen wie «Ich bin ein Mörder» oder «Ich bin ein Monster und komme in die Hölle».



(L'essentiel/Patrick McEvily)