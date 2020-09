Polizei jagt Baby-​​Entführer (29)

Der 29-jährige Tunesier hatte laut Polizei am 19. September in Schwerin im Grünen Tal am Großen Dreesch seine Lebensgefährtin angegriffen. Anschließend ergriff er mit dem gemeinsamen Säugling die Flucht und verschwand.

Die Mutter hat das alleinige Sorgerecht für das Kind, seit dem Tag der Entführung besteht kein Kontakt mehr. Durch das Amtsgericht Schwerin wurde Haftbefehl gegen den 29-Jährigen erlassen und er wurde europaweit zur Fahndung ausgeschrieben. Medienberichten zufolge hätten die Ermittler bereits mehrere Hinweise bekommen, die derzeit überprüft werden. Die Fahndung läuft auf Hochtouren.

Sachdienliche Hinweise nehmen die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Rostock unter der Tel. Nr. (+49) 038208/888-2222, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

(L'essentiel/wil)