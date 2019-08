75-​​Jährige crasht zehn Autos beim Ausparken

In Magdeburg kam es am Montagmorgen zu einem Verkehrsunfall der besonderen Art. Eine 75-jährige Rentnerin hatte ihr Fahrzeug zunächst unfallfrei eingeparkt. Da sie mit dem Ergebnis – das Auto stand schief – jedoch nicht zufrieden war, beschloss sie, umzuparken.

Das ging jedoch völlig in die Hose: Sie beschädigte zunächst zwei Autos, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Als daraufhin den Rückwärtsgang einlegte, stieß sie gegen ein drittes Fahrzeug. Der Wagen der älteren Dame hatte zu diesem Zeitpunkt wohl schon einen Schaden an der Lenkung, denn als sie versuchte, ihre Fahrt vorwärts fortzusetzen, beschädigte sie ein viertes Fahrzeug und streifte sogar noch zwei andere Autos.

Es waren also zu diesem Zeitpunkt schon sechs Autos betroffen. Da die Lenkung nun vollends blockierte, konnte die Dame nur noch im Kreis fahren. So stieß sie gegen zwei weitere noch unbeschädigte Fahrzeuge. Eines davon schob sie dann auf daneben geparktes Fahrzeug. Bilanz des Zwischenfalls: Neun fremde Autos sowie ihr eigenes sind jetzt ein Fall für die Werkstatt. Der Sachschaden wurde von der Polizei nicht beziffert. Die Dame blieb unverletzt und gab gegenüber den Beamten an, dass sie sich nicht an den Unfallhergang erinnern könne.

(lh/L'essentiel/dpa)