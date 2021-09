Anlage macht aus CO2 Gestein

Diese Anlage hört sich nach der eierlegenden Wollmilchsau für Klimaschützer an: Das Schweizer Unternehmen Climeworks eröffnete nun in Island das weltweit erste Werk, das CO2 direkt aus der Luft aufnimmt und mithilfe von Filtern bindet. Riesige Ventilatoren saugen in Hellisheidi Luft an und leiten sie in einen Kollektor, in dem ein Filter sitzt. Sobald der Filter voll mit Kohlendioxid ist, wird der Kollektor geschlossen und erhitzt. Die erhöhte Temperatur setzt dann wiederum das CO2 aus dem Filter frei. Dieses hoch konzentrierte Gas wird dann mit Wasser vermischt, bevor es in einer Tiefe von 1000 Metern in Basaltgestein gespritzt wird. Es mineralisiert sich – und bleibt für immer dort.

Die Anlage nimmt 4000 Tonnen CO2 pro Jahr auf. Zum Vergleich: Laut der US-Umweltbehörde EPA wird diese Menge im Schnitt freigesetzt, wenn 870 Autos ein Jahr lang gefahren werden. Das Werk, dessen Kosten geheim bleiben, ist also noch ein kleiner, aber vielleicht sehr wichtiger Schritt im Kampf gegen die Klimakrise.

(L'essentiel/jm)