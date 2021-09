143 Kunstwerke wurden nach Prüfung umbenannt

Die Kunstsammlung Dresden hat seit 2020 insgesamt 143 Kunststücke auf diskriminierende und rassistische Namengebungen überprüfen lassen und daraufhin umbenannt. Die Organisation ist für den Betrieb mehrerer Museen verantwortlich, darunter auch das weltberühmte Grüne Gewölbe. Wie die «Bild»-Zeitung berichtet, wurde die Umbenennung durch eine parlamentarische Anfrage der AFD im Bundesland Sachsen bekannt. Offenbar ist nicht klar, wer den Auftrag für die Aktion gegeben hatte.

Die Verantwortlichen tilgten eindeutig diskriminierende oder rassistische Nennungen. Als problematisch erachteten sie aber auch altertümliche Beschreibungen von Religionsgruppen oder ethnischen Zugehörigkeiten. So wurde aus der «Landschaft mit mohammedanischen Pilgern» beispielsweise «die Landschaft mit betenden Muslimen». Nicht alle Umbenennungen betrafen Formulierungen, die Bezug auf einen Glauben oder die Hautfarbe der dargestellten Personen nahmen. So war auch das Wort «Zwerg» betroffen. Aus dem Ölgemälde des flämischen Malers Jan Fyt «Hund, Zwerg und Junge», wurde so: «Hund, kleinwüchsiger Mann und Junge».

(L'essentiel/Patrick McEvily)