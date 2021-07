Papst für Darmoperation im Krankenhaus

Wie der Vatikan mitteilte ist Papst Franziskus am Freitagnachmittag um 14.30 in das Römer Krankenhaus Gemelli eingeliefert worden. Dort soll er sich einer Operation am Darm unterziehen: Offenbar leidet der 84-Jährige Argentinier unter einer symptomatischen Divertikulitis (Ausstülpungen des Dickdarms), die eine Stenose nach sich zog. Dies ist eine Verengung der Darmwand, die bis zum Darmverschluss führen kann.

(L'essentiel/TRX)